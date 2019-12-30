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Samsung ускорит работу памяти в смартфонах 2020 года
В устройствах с поддержкой 5G
Летом Samsung объявила о начале выпуска микросхем памяти типа LPDDR5, оптимизированных для эффективной работы 5G и искусственного интеллекта на будущих смартфонах. По сравнению с модулями предыдущего поколения LPDDR4X, новая память повышает быстродействие в полтора раза. Теперь стало известно, что Samsung начнёт использовать LPDDR5 в устройствах с поддержкой 5G в 2020 году.
Согласно пресс-релизу компании, в 12-ГБ планке модуль LPDDR5 способен всего за секунду передать 44 ГБ данных, а это по объёму равно около 12 фильмам в формате Full HD размером 3,7 ГБ каждый. Кроме того, новый чип потребляет на 30% меньше энергии, чем LPDDR4X.
Ресурс DigiTimes сегодня сообщил, что первые 5G-смартфоны верхнего ценового диапазона с LPDDR5 выйдут в 2020 году. Причём всего аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения будет выпущено не менее 175 млн штук.
Стоит отметить, что память нового типа пророчили и следующему флагману Xiaomi — Mi 10.