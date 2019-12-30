Samsung ускорит работу памяти в смартфонах 2020 года

Согласно пресс-релизу компании, в 12-ГБ планке модуль LPDDR5 способен всего за секунду передать 44 ГБ данных, а это по объёму равно около 12 фильмам в формате Full HD размером 3,7 ГБ каждый. Кроме того, новый чип потребляет на 30% меньше энергии, чем LPDDR4X.

Ресурс DigiTimes сегодня сообщил, что первые 5G-смартфоны верхнего ценового диапазона с LPDDR5 выйдут в 2020 году. Причём всего аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения будет выпущено не менее 175 млн штук.

Стоит отметить, что память нового типа пророчили и следующему флагману Xiaomi — Mi 10.