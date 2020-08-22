Samsung усложнила замену аккумулятора в новом флагманском смартфоне

В целом, отремонтировать Galaxy Note20, который в России стоит 80 тысяч рублей, не так уже легко из-за ряда особенностей, но возможно. Сначала эксперты нагрели и сняли крышку (она, к слову, пластиковая) со смартфона. Под ней специалисты наблюдали систему камер, модуль беспроводной зарядки и батарею на 4300 мАч.

К сожалению, заменить последнюю не так-то просто. В смартфоне нет специальных язычков, за которые можно было бы потянуть, к тому же батарея приклеена. Поэтому лучше всего нагреть клей сбоку или использовать спирт для изъятия аккумулятора.