Samsung установит неожиданный процессор в потенциальный Galaxy S22 FE

Напомним, модель Galaxy S21 FE вышла в январе после нескольких месяцев задержки. Она получила многие характеристики, как у обычных Galaxy S21, включая процессоры. Похоже, Samsung собирается нарушить эту двухлетнюю традицию.

Инсайдер утверждает, что южнокорейская компания работает над телефоном, в котором будет установлен чип MediaTek Dimensity 9000. По словам информатора, эта модель будет оснащена аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Он не уверен, какое название получит смартфон — Galaxy A53 Pro или Galaxy S22 FE. Учитывая, что Samsung никогда не выпускала телефоны Galaxy A5x Pro, вполне вероятно, что это всё же Galaxy S22 FE.