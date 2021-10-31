Samsung уже начала производство новейших флагманских смартфонов Galaxy S22

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Samsung уже начала производство новейших флагманских смартфонов Galaxy S22Изготавливает необходимые компоненты
Компания Samsung начала массовое производство компонентов для следующей флагманской линейки смартфонов Galaxy S22
Производство компонентов началось для всех трёх моделей серии: Galaxy S22 (номер модели SM-S901), Galaxy S22 Plus (SM-S906) и Galaxy S22 Ultra (SM-S908). Процесс запустился в середине прошлой недели. Пока все сосредоточены на гибких кабелях. Также сообщается, что сейчас Samsung уделяет наибольшее внимание американской версии Galaxy S22 Ultra.
По слухам, смартфоны будут анонсированы в начале следующего года, вероятно, на выставке CES. Устройства должны будут получить процессор Exynos 2200 с графикой AMD. Также сообщалось, что Galaxy S22 будут похожи на айфоны без «чёлки». Также ожидается 108-Мп модуль в камере.
Источник: Phonearena