Samsung уже начала производство новейших флагманских смартфонов Galaxy S22

Производство компонентов началось для всех трёх моделей серии: Galaxy S22 (номер модели SM-S901), Galaxy S22 Plus (SM-S906) и Galaxy S22 Ultra (SM-S908). Процесс запустился в середине прошлой недели. Пока все сосредоточены на гибких кабелях. Также сообщается, что сейчас Samsung уделяет наибольшее внимание американской версии Galaxy S22 Ultra.

По слухам, смартфоны будут анонсированы в начале следующего года, вероятно, на выставке CES. Устройства должны будут получить процессор Exynos 2200 с графикой AMD. Также сообщалось, что Galaxy S22 будут похожи на айфоны без «чёлки». Также ожидается 108-Мп модуль в камере.