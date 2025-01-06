iPhone 17 Air будет самым тонким телефоном Apple — 6,25 мм, тоньше, чем текущие модели iPhone 16.

Заменив модель «Plus», iPhone 17 Air, как сообщается, будет стоить 899 долларов. Он будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц, одной задней камерой на 48 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп и чипом A19 с 8 Гб оперативной памяти.

Ожидается, что ответ Samsung, Galaxy S25 Slim, последует за ним, стремясь перехватить часть аудитории устройства Apple.

Оба устройства будут конкурировать в конце этого года.