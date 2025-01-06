Опубликовано 06 января 2025, 01:301 мин.
Samsung уже начала разработку конкурента iPhone 17 Air — Galaxy S25 SlimВдохновленный предстоящим iPhone 17 Air
iPhone 17 Air, выход которого ожидается в конце этого года, уже оказывает влияние на конкурентов, если верить инсайдам. Новый отчет предполагает, что Samsung работает над «Galaxy S25 Slim», который должен составить конкуренцию тонкому iPhone 17 Air.
iPhone 17 Air будет самым тонким телефоном Apple — 6,25 мм, тоньше, чем текущие модели iPhone 16.
Заменив модель «Plus», iPhone 17 Air, как сообщается, будет стоить 899 долларов. Он будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц, одной задней камерой на 48 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп и чипом A19 с 8 Гб оперативной памяти.
Ожидается, что ответ Samsung, Galaxy S25 Slim, последует за ним, стремясь перехватить часть аудитории устройства Apple.
Оба устройства будут конкурировать в конце этого года.