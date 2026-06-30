Samsung уже начала тесты следующей прошивки One UI 9 для бюджетного Galaxy A24 4G

Опубликовано 30 июня 2026, 16:151 мин.
Samsung уже начала тесты следующей прошивки One UI 9 для бюджетного Galaxy A24 4GOne UI 8.5 вышла недавно
Samsung не так давно для смартфонов Galaxy A24 4G выпустила стабильную версию прошивки One UI 8.5 на основе Android 16. Но, как пишут СМИ, корейский гигант уже приступил к тестированию следующей версии, One UI 9, построенной на базе Android 17.
© Samsung
На серверах Samsung нашли тестовую сборка для Galaxy A24 4G с номером A245FXXUCGZF4. Пока бета-версию One UI 9 получили только флагманские смартфоны серии Galaxy S26.
По данным СМИ, первыми, кто получит One UI 9 «из коробки», станут новые складные смартфоны компании — Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. Их презентация ожидается 22 июля.