Samsung уже начала тесты следующей прошивки One UI 9 для бюджетного Galaxy A24 4G

One UI 8.5 вышла недавно

Samsung не так давно для смартфонов Galaxy A24 4G выпустила стабильную версию прошивки One UI 8.5 на основе Android 16. Но, как пишут СМИ, корейский гигант уже приступил к тестированию следующей версии, One UI 9, построенной на базе Android 17.