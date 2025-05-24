Опубликовано 24 мая 2025, 05:151 мин.
Samsung уже отправила в магазины складные Galaxy Z Fold7, Z Flip7 — СМИИ Z Flip7 FE
Samsung готовится к презентации трёх новых складных смартфонов — Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и более доступного Z Flip7 FE. Их официальная премьера ожидается в начале июля, и сейчас компания уже начала отправлять демонстрационные образцы в магазины, чтобы сотрудники успели познакомиться с новинками до старта продаж. По крайней мере, об этом пишут инсайдеры.
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Судя по утечкам, Z Flip7 FE будет весить 187 г — как и предыдущая модель Flip6. Он получит компактный внешний экран на 3,4 дюйма. А у обычного Z Flip7 будет экран «от края до края». Обе модели получат процессоры Exynos: Z Flip7 — новый Exynos 2500, а версия FE — Exynos 2400.
Но в США и Китае смартфоны будут поставляться с чипами Snapdragon. Флагманский Z Fold7, как ожидается, станет самым тонким в линейке и будет использовать Snapdragon 8 Elite по всему миру.
Пока складывающийся втрое смартфон в списке новинок не значится — возможно, он появится позже.