Судя по утечкам, Z Flip7 FE будет весить 187 г — как и предыдущая модель Flip6. Он получит компактный внешний экран на 3,4 дюйма. А у обычного Z Flip7 будет экран «от края до края». Обе модели получат процессоры Exynos: Z Flip7 — новый Exynos 2500, а версия FE — Exynos 2400.

Но в США и Китае смартфоны будут поставляться с чипами Snapdragon. Флагманский Z Fold7, как ожидается, станет самым тонким в линейке и будет использовать Snapdragon 8 Elite по всему миру.

Пока складывающийся втрое смартфон в списке новинок не значится — возможно, он появится позже.