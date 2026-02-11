Samsung вернет регулируемую диафрагму в в камеру смартфона Galaxy S27 Ultra

Ранее Samsung уже использовала эту технологию в моделях Galaxy S9 и S10, позволяя камере физически переключаться между двумя значениями диафрагмы. Однако затем от неё отказались в пользу улучшений в программной обработке изображений.

Теперь, как сообщают СМИ, компания «активно работает над новой версией системы». Вероятнее всего, эта «фишка» станет отличительной чертой Galaxy S27 Ultra.

До релиза серии, правда, придется подождать — компания пока что не выпустила S26. Её фанаты ждут уже в этом месяце.