Samsung вернет регулируемую диафрагму в в камеру смартфона Galaxy S27 Ultra

Опубликовано 11 февраля 2026, 19:501 мин.
Samsung вернет регулируемую диафрагму в в камеру смартфона Galaxy S27 UltraНо не сейчас
Согласно новым данным, Samsung планирует вернуть в свои флагманские смартфоны систему с регулируемой диафрагмой. Правда, придется дождаться линейки Galaxy S27 в следующем году.
© Samsung
Ранее Samsung уже использовала эту технологию в моделях Galaxy S9 и S10, позволяя камере физически переключаться между двумя значениями диафрагмы. Однако затем от неё отказались в пользу улучшений в программной обработке изображений.
Теперь, как сообщают СМИ, компания «активно работает над новой версией системы». Вероятнее всего, эта «фишка» станет отличительной чертой Galaxy S27 Ultra.
До релиза серии, правда, придется подождать — компания пока что не выпустила S26. Её фанаты ждут уже в этом месяце.