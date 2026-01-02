Samsung вернется к полностью собственным процессорам для будущих флагманов

Опубликовано 02 января 2026, 19:301 мин.
Samsung вернется к полностью собственным процессорам для будущих флагмановПока их делают с привлечением сторонних компаний
Samsung рассматривает возможность вернуться к разработке полностью собственных процессоров для своих флагманских смартфонов.
Так, согласно утечке, будущий Exynos 2800 получит процессор и графику, созданные внутри Samsung, без использования готовых решений от партнёров.
Сейчас Samsung использует стандартные вычислительные ядра от ARM и графические технологии от AMD. Exynos 2800 может отказаться от обоих решений.
В прошлом у Samsung уже был опыт создания собственных ядер, но они часто перегревались и быстро разряжали батарею, поэтому проект закрыли.
Ожидается, что Exynos 2800 появится не скоро — вероятно, в серии Galaxy S28, которые выйдут в 2028 году.