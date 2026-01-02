Samsung вернется к полностью собственным процессорам для будущих флагманов

Так, согласно утечке, будущий Exynos 2800 получит процессор и графику, созданные внутри Samsung, без использования готовых решений от партнёров.

Сейчас Samsung использует стандартные вычислительные ядра от ARM и графические технологии от AMD. Exynos 2800 может отказаться от обоих решений.

В прошлом у Samsung уже был опыт создания собственных ядер, но они часто перегревались и быстро разряжали батарею, поэтому проект закрыли.

Ожидается, что Exynos 2800 появится не скоро — вероятно, в серии Galaxy S28, которые выйдут в 2028 году.