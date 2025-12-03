Samsung вернула лидерство на рынке складных смартфонов

Опубликовано 03 декабря 2025, 19:301 мин.
Samsung вернула лидерство на рынке складных смартфоновHuawei — на втором месте
В третьем квартале 2025 года Samsung вернула себе первое место на мировом рынке складных смартфонов, сместив Huawei на вторую позицию. Этому помогли продажи Galaxy Z Fold 7 и Flip 7.
По данным Counterpoint, именно «горизонтальные» модели стали главным двигателем роста рынка. Galaxy Z Fold 7 особенно хорошо показал себя. В целом Samsung увеличила продажи на 32% по сравнению с прошлым годом и заняла около 64% рынка.
Huawei закрепилась на втором месте, увеличив продажи на 10% и заняв 15% рынка.
Motorola заняла третье место, увеличив продажи на 16% и получив 7% рынка. HONOR снизил результаты до 6%, а vivo, наоборот, показала самый высокий рост — 67%. Xiaomi упала на 54%.
В целом мировой рынок складных смартфонов вырос на 14% за год.