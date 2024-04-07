Samsung вернула себе первенство по проданным смартфонам

После выхода iPhone 15 в сентябре 2023 года компания Apple на короткое время заняла лидирующие позиции, обойдя Samsung. Это господство распространялось на отдельные регионы, например Европу. В феврале с выходом линейки Galaxy S24 от Samsung ситуация вновь изменилась. По данным The Korea Times, в феврале Samsung заняла 20% рынка по сравнению с 18% Apple. Samsung продала 19,69 миллиона устройств из своего широкого ассортимента (включая бюджетные модели) по сравнению с 17,41 миллионами iPhone от Apple.

Несмотря на то что Samsung в настоящее время занимает лидирующие позиции, рынок смартфонов остается динамичным. Следующий запуск Apple и общие тенденции рынка определят, является ли этот сдвиг временным всплеском или «признаком грядущих событий».