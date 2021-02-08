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Samsung вернётся к процессорам Snapdragon вместо фирменных Exynos в новом смартфоне Galaxy A52 5G
Выйдет, скорее всего, в марте
В базах центров сертификации появился новый смартфон Samsung — Galaxy A52 5G. Это значит, что он уже скоро выйдет на рынок. Кроме того, стало известно, что компания оснастит смартфон процессором Snapdragon вместо фирменного Exynos.
Galaxy A52 5G получил одобрение от Федеральной комиссии по связи (FCC) США. В базе данных регулятора смартфон проходит под номером SM-A526B. К сожалению, спецификации устройства там не указаны.
Ранее СМИ указывали, что под этим номером скрывается 5G-версия Galaxy A52. Согласно информации источников, смартфон получит процессор Snapdragon 750G. Ранее в моделях линейки Galaxy A5X устанавливали только процессоры Exynos. Сообщается, что 4G-версия Galaxy A52 выйдет с процессором Snapdragon 720G.
Помимо этого, устройствам пророчат 6,5-дюймовый дисплей, 64-Мп камеру, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Цены на смартфоны могут начинаться с $444 за 4G-версию и с $553 — за 5G-версию. Анонс ожидается в марте.