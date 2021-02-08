Samsung вернётся к процессорам Snapdragon вместо фирменных Exynos в новом смартфоне Galaxy A52 5G

Galaxy A52 5G получил одобрение от Федеральной комиссии по связи (FCC) США. В базе данных регулятора смартфон проходит под номером SM-A526B. К сожалению, спецификации устройства там не указаны.

Ранее СМИ указывали, что под этим номером скрывается 5G-версия Galaxy A52. Согласно информации источников, смартфон получит процессор Snapdragon 750G. Ранее в моделях линейки Galaxy A5X устанавливали только процессоры Exynos. Сообщается, что 4G-версия Galaxy A52 выйдет с процессором Snapdragon 720G.

Помимо этого, устройствам пророчат 6,5-дюймовый дисплей, 64-Мп камеру, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Цены на смартфоны могут начинаться с $444 за 4G-версию и с $553 — за 5G-версию. Анонс ожидается в марте.