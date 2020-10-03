Samsung впервые оснастит стилусом смартфоны Galaxy S

До сих пор стилус S Pen поставлялся только в комплекте с устройствами Galaxy Note. Этим летом появились первые слухи о том, что Samsung планирует серьёзные изменения в линейке продуктов.

Сообщается, что компания сменила стратегию и решила сосредоточиться на разработке смартфонов с гибкими экранами. Это значит, что настоящие флагманы теперь будут выпускаться в линейке Galaxy Z. Смартфоны Galaxy S и Galaxy Note же будут слабее. В компании посчитали, что Galaxy S21 со стилусом привлечёт больше внимания покупателей.