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Samsung встроит в новый складной смартфон стекло толщиной с человеческий волос
Оно лишит новинку недостатков предшественника
В сети давно ходят слухи, что Samsung готовит к выходу продолжение складного Galaxy Fold. Теперь выяснилось, что в новой модели будет установлен дисплей с ультратонким стеклом (Ultra Thin Glass, UTG) вместо гибкого полимерного экрана, который использовался в предшественнике.
Поставлять UTG для Samsung будет другая южнокорейская компания. Торговая марка для материала уже зарегистрирована.
Сообщается, что толщина стекла будет составлять менее 100 микрон или даже 30 микрон. В целом, материал по толщине можно сравнить с человеческим волосом. Кроме того, стекло должно быть более устойчиво к царапинам, чем плёнка, используемая в Galaxy Fold. Правда, надо понимать, что UTG довольно сложен в производстве и, конечно, дорогой.