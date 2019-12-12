Samsung встроит в новый складной смартфон стекло толщиной с человеческий волос

Поставлять UTG для Samsung будет другая южнокорейская компания. Торговая марка для материала уже зарегистрирована.

Сообщается, что толщина стекла будет составлять менее 100 микрон или даже 30 микрон. В целом, материал по толщине можно сравнить с человеческим волосом. Кроме того, стекло должно быть более устойчиво к царапинам, чем плёнка, используемая в Galaxy Fold. Правда, надо понимать, что UTG довольно сложен в производстве и, конечно, дорогой.