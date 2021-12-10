Samsung всё-таки выпустит Galaxy Note в 2022 году?

В конце сентября, когда появились первые рендеры Galaxy S22 Ultra, распространился слух, что Samsung хочет выпустить это устройство под именем Galaxy Note 22 Ultra. Слухи вернулись.

Сообщается, что смартфон получит более прямые углы и слот под стилус S Pen. Отмечается, что модель будет стоять в стороне от других устройств серии Galaxy S22.

Некоторое время ходили слухи, что модель с поддержкой S Pen будет продаваться как Galaxy Note 22 Ultra. Чуть позже их опровергли, но теперь снова утверждается, что Galaxy S22 Ultra не существует, и мы должны ждать Galaxy Note 22.

Пока неясно, правда ли это. Но информация звучит вполне правдоподобно. Такой нейминг мог бы помочь Samsung увеличить продажи флагманского устройства.