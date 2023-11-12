Samsung втихую представила Galaxy Jump 3: «новый» среднебюджетный смартфон

Отличительной особенностью Galaxy Jump 3 является его чипсет Snapdragon 888. Несмотря на то, что это флагманский чип 2020 года, его включение в устройство среднего класса вызывает вопросы.

«Под капотом» Galaxy Jump 3 находится 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ расширяемого накопителя, 50-Мп основная тыловая камера, 13-Мп селфи-камера и емкий аккумулятор на 5 000 мАч. Размеры устройства составляют 167,7 x 78 x 9,1 мм, а вес - 216 г.

Пока нет информации о ценах, а также остается загадкой, будет ли Samsung выпускать Galaxy M44 с чипсетом Snapdragon 888 на глобальном рынке.