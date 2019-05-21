Samsung выпустил в России бюджетный смартфон с 5000 мАч в аккумуляторе

Модель оснащена двойной основной камерой, один из датчиков которой имеет разрешение 13 Мп, а второй — 5 Мп. Селфи-камера устройства получила модуль на 8 Мп.

Диагональ экрана Galaxy M20 — 6,3 дюйма. Разрешение — FHD+ (2160 х 1080 пикселей). Работу устройства обеспечивает мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Одного заряда должно хватить на 16,83 часов работы в режиме просмотра видео. Есть поддержка быстрой 15-ваттной зарядки.

Работает смартфон на восьмиядерном процессоре Exynos 7904. Аппарат оснащён сканером отпечатка пальца и функцией распознавания лица.

Купить его можно с 24 мая на площадке Tmall. Доступны два цвета: Синий Океан и Мокрый Асфальт. В день начала продаж телефон будет продаваться с 18-процентной скидкой за 11 472 рубля. Затем его цена составит 13 990 рублей.