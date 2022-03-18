Samsung выпустила доступный телефон со 108-Мп камерой

Galaxy A73 5G — явно будет более доступным смартфоном с камерой такого разрешения, хоть его цена пока и не была названа. Устройство оснащено 6,7-дюймовым дисплеем, 108-Мп сенсором в четверной системе камер (+ ультраширик на 12 Мп, датчик глубины на 5 Мп и макро на 5 Мп). На странице Samsung, посвящённой Galaxy A73 5G, не указан процессор, но скорее всего это Snapdragon 778G.

Другие характеристики включают аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.