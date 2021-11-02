Samsung выпустила джинсы специально под свои гибкие смартфоны

На джинсах нашиты карманы, в которые как раз сможет уместиться только Samsung Galaxy Z Flip. Для всех остальных смартфонов карманы будут маловаты. Кроме того, на одежде есть нашивки в форме буквы «Z» поверх традиционных карманов. В целом, джинсы остаются достаточно функциональными.

Южнокорейская компания выпустила коллекцию совместно с австралийской Dr. Denim. Джинсы выйдут ограниченной серией: планируется продать всего 450 штук. Каждая будет стоить $1499, но зато к одежде в подарок будет идти и смартфон Galaxy Z Flip 3.