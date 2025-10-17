Samsung выпустила магнитные Qi2-зарядки для смартфонов, у которых поддержки нет

Опубликовано 17 октября 2025, 17:151 мин.
Samsung выпустила магнитные Qi2-зарядки для смартфонов, у которых поддержки нетНо есть чехлы
Samsung представила два новых магнитных беспроводных зарядных устройства Qi2. И это, несмотря на то, что, текущие Galaxy-смартфоны по-прежнему не поддерживают стандарт без специального чехла.
© Samsung
Первое устройство — Single Wireless Charging за $34,99 — представляет собой обычную Qi2-подставку. Второе — Car Wireless Charger за $84,99 — магнитная зарядка для автомобиля. Оба аксессуара полностью соответствуют стандарту Qi2 MPP, но для работы с телефонами Galaxy требуется магнитный чехол, продающийся отдельно.
Samsung предупреждает покупателей, что для использования потребуется 25-ваттный адаптер, который тоже продаётся отдельно. Официальный чехол Qi2 для Galaxy S25, например, стоит $29,99, а для складного Galaxy Z Fold 7 — $54,99.
По слухам, первый смартфон Samsung Galaxy с поддержкой Qi2 появится в следующем году.