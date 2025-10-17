Samsung выпустила магнитные Qi2-зарядки для смартфонов, у которых поддержки нет

Samsung предупреждает покупателей, что для использования потребуется 25-ваттный адаптер, который тоже продаётся отдельно. Официальный чехол Qi2 для Galaxy S25, например, стоит $29,99, а для складного Galaxy Z Fold 7 — $54,99.

По слухам, первый смартфон Samsung Galaxy с поддержкой Qi2 появится в следующем году.