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Сегодня в 19:32
Samsung выпустила недорогой смартфон с 7000 мАч и флагманским процессором
Такой стоял в Galaxy Note 10
Samsung выпустила недорогой смартфон Galaxy F62 с батареей на 7000 мАч и процессором Exynos 9825, который стоял во флагманских смартфонах Galaxy Note 10. Пока устройство представили только для Индии.
Смартфон Galaxy F62 доступен в двух вариантах: с 6 ГБ оперативной памяти за $330 и с 8 ГБ — за $358.
Устройство оснащено 6,7-дюймовым экраном разрешением 1080p. В дисплее есть вырез под 32-Мп селфи-камеру. Основная камера представлена датчиками на 64 Мп, 12 Мп (ультраширокоуголка), 5 Мп (макро) и 5 Мп (сенсор глубины).
Смартфон имеет два слота под SIM-карту и слот под microSD. Поддерживается быстрая 25-Вт зарядка. Galaxy F62 работает под управлением OneUI 3.1 из коробки, имеет модуль NFC.