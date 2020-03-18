Samsung выпустила новый бюджетный смартфон с огромным аккумулятором

Новый смартфон представили для индийского рынка. Работает он на процессоре Exynos 9611, имеет 6 ГБ оперативной памяти. Экран у новинки 6,4-дюймовый, соотношение сторон — 19,5:9. Смартфон оснащён аккумулятором с большой ёмкостью — 6000 мАч. Поддерживает быструю 15-ваттную зарядку.

Камера у аппарат тройная. Главный датчик имеет разрешение 48 Мп, два дополнительных — 8 Мп (суперширокоугольная камера) и 5 Мп (сенсор глубины).

Galaxy M21 поддерживает 4G, Bluetooth 5.0, имеет 3,5 разъём для наушников. В Индии он будет продаваться в двух версиях: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Базовая модель оценена в 12 999 рупий (примерно 13,6 тысячи рублей).