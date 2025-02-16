Samsung выпустила первое глобальное обновление для Galaxy S25

Опубликовано 16 февраля 2025, 16:151 мин.
Samsung выпустила первое глобальное обновление для Galaxy S25Пока пользователи S24 ожидают One UI 7.0
Samsung выпустила первое обновление ПО для серии Galaxy S25 глобально, которое принесло улучшения производительности и исправления в системе безопасности. Это обновление, уже доступное в Южной Корее, теперь распространяется в другие страны.
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Обновление (версия прошивки S93xUSQU1AYB3) имеет размер около 500 МБ и включает февральское обновление безопасности 2025, которое устраняет известные уязвимости. Хотя Samsung не раскрывает подробностей, пользователи надеются, что оно устранит и недавние проблемы с дисплеем.
Чтобы установить обновление, перейдите в Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить.
Тем временем пользователи Galaxy S24 все еще ждут обновления One UI 7.0, которое может принести некоторые из функций искусственного интеллекта, представленных в серии S25.