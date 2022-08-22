Samsung выпустила срочное обновление для 500 млн старых смартфонов

Сегодня в 21:22
1 мин.
Samsung выпустила срочное обновление для 500 млн старых смартфоновВозможно, обнаружила уязвимость
Несколько старых смартфонов Galaxy, которые официально больше не поддерживаются, были обновлены в начале этого месяца, но это оказалось только началом. Теперь Samsung выпускает обновление прошивки с исправлением проблемы с GPS для миллионов других устаревших телефонов Galaxy, включая Galaxy S5 Neo , Galaxy Alpha, серии Galaxy S6 и Galaxy A7 (2018) .
Samsung не объяснила точную причину этой новой волны обновлений прошивки для старых телефонов. Возможно, компания обнаружила уязвимость в системе безопасности, которую необходимо исправить.
Апдейт для Galaxy S5 Neo вышел под именем G903FXXU2BFG3. Обновление серии Galaxy S6 идентифицируется номером G92xFXXU6EVG1. Пользователи Galaxy Alpha могут рассчитывать на апдейт G850FXXU2CVH9. А для Galaxy A7 (2018) вышла версия прошивки A750FXXU5CVG1.