Samsung выпустила ударопрочный смартфон с большим аккумулятором
Galaxy XCover Pro предназначен для специалистов, чья работа связана с высокой степенью риска. Устройство защищено как внешне, так и изнутри. Оно продаётся с Samsung Knox, решением мобильной безопасности, которое может сохранить бизнес-информацию.
Смартфон имеет две настраиваемые кнопки, на которые можно назначить необходимые действия, например включение фонарика. Устройство имеет степень защиты IP68, то есть может не бояться пыли, брызг и воды. Кроме того, аппарат соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а значит может выдерживать удары.
Galaxy XCover Pro получил 6,3-дюймовый экран разрешением FHD+, процессор Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Смартфон оснащён двойной камерой на задней панели — с датчиками на 25 и 8 Мп. Селфи-камера получила сенсор на 13 Мп.
Устройство имеет NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки.
Продажи Galaxy XCover Pro начнутся 31 января в Финляндии. Стоимость его составляет 500 евро.