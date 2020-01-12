Samsung выпустила ударопрочный смартфон с большим аккумулятором

Смартфон имеет две настраиваемые кнопки, на которые можно назначить необходимые действия, например включение фонарика. Устройство имеет степень защиты IP68, то есть может не бояться пыли, брызг и воды. Кроме того, аппарат соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а значит может выдерживать удары.

Galaxy XCover Pro получил 6,3-дюймовый экран разрешением FHD+, процессор Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Смартфон оснащён двойной камерой на задней панели — с датчиками на 25 и 8 Мп. Селфи-камера получила сенсор на 13 Мп.

Устройство имеет NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки.

Продажи Galaxy XCover Pro начнутся 31 января в Финляндии. Стоимость его составляет 500 евро.