Опубликовано 12 октября 2025, 16:11
1 мин.

Samsung выпустила уникальный для Китая складной W26 со спутниковой связью

Для Китая
Samsung выпустила в Китае складной смартфон W26. Во многом он повторяет Galaxy Z Fold 7, но получил несколько новых функций и цветовых вариантов, включая поддержку спутниковой связи для экстренных вызовов и сообщений через китайскую систему Tiantong.
Samsung выпустила уникальный для Китая складной W26 со спутниковой связью

© Samsung

Размеры и дизайн W26 остаются такими же: толщина 8,9 мм, вес 215 г, экран с внешней стороны 6,5 дюйма и складной основной 8 дюймов, с идентичной аппаратной платформой.

Смартфон доступен в двух эксклюзивных двухцветных вариантах: Dan Xihong (красно-золотой) и Xuan Yao Black (черно-золотой). Объём памяти 16 ГБ ОЗУ в обеих версиях — 512 ГБ и 1 ТБ. Для сравнения, Galaxy Z Fold 7 с 512 ГБ имеет только 12 ГБ ОЗУ.

© Samsung

В комплект входят двухцветный кейс из кевлара, зарядное устройство 25 Вт, кабель USB и карта привилегий China Telecom. Дисплеи поддерживают частоту обновления 1−120 Гц, яркость до 2600 нит, есть стереодинамики с Dolby Atmos, работает Android 16 с оболочкой One UI 8.0 и получит 7 крупных обновлений ОС.

Камеры: 10 МП фронтальная, 200 МП основная с OIS, 12 МП ультраширокая, 10 МП телеобъектив с OIS 3x, а под складным экраном — 4 МП камера. Видео можно записывать в 4K 60fps и 8K 30fps.

Цена: 16 999 юаней (≈193 000 рублей) за 512 ГБ и 18 999 юаней (≈215 000 рублей) за 1 ТБ.