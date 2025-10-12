Samsung выпустила уникальный для Китая складной W26 со спутниковой связью

Размеры и дизайн W26 остаются такими же: толщина 8,9 мм, вес 215 г, экран с внешней стороны 6,5 дюйма и складной основной 8 дюймов, с идентичной аппаратной платформой.

Смартфон доступен в двух эксклюзивных двухцветных вариантах: Dan Xihong (красно-золотой) и Xuan Yao Black (черно-золотой). Объём памяти 16 ГБ ОЗУ в обеих версиях — 512 ГБ и 1 ТБ. Для сравнения, Galaxy Z Fold 7 с 512 ГБ имеет только 12 ГБ ОЗУ.