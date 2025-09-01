Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8 на Android 16 для Galaxy Z Fold6

На данный момент обновление доступно только пользователям в Индии, но в ближайшее время его распространение начнётся и в других странах.

Если вы участвуете в бета-программе One UI 8 и у вас Galaxy Z Fold6, но обновление ещё не появилось автоматически, его можно проверить вручную: Настройки → Обновление ПО → Загрузить и установить.

Полноценный релиз прошивки ожидается позже в этом году.