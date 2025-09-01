Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8 на Android 16 для Galaxy Z Fold6

Опубликовано 01 сентября 2025, 18:001 мин.
Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8 на Android 16 для Galaxy Z Fold6Пора обновляться
После Galaxy Z Flip6 обновление теперь дошло и до Galaxy Z Fold6. Смартфон начал получать вторую бета-версию оболочки One UI 8, созданной на базе Android 16. Прошивка имеет номер F956BXXU2ZYHB, весит около 930 МБ и включает сентябрьский патч безопасности Android 2025 года. В ней исправлены ошибки и улучшена стабильность работы устройства.
На данный момент обновление доступно только пользователям в Индии, но в ближайшее время его распространение начнётся и в других странах.
Если вы участвуете в бета-программе One UI 8 и у вас Galaxy Z Fold6, но обновление ещё не появилось автоматически, его можно проверить вручную: Настройки → Обновление ПО → Загрузить и установить.
Полноценный релиз прошивки ожидается позже в этом году.