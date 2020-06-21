Samsung выпустит бюджетный смартфон на китайском процессоре

Аппарат под модельным номером SM-M017F/DS получит название Galaxy M01s. Он будет работать на процессоре MediaTek Helio P22. Платформа состоит из восьми ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, графического ускорителя IMG PowerVR GE8320 и модема LTE.

Также известно, что Galaxy M01s получит 3 ГБ оперативной памяти и адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n. Журналисты пишут, что смартфон, скорее всего, будет продаваться по цене $100. То есть получится очень бюджетным вариантом.

Ранее уже сообщалось, что Samsung готовится к выпуску очень дешёвого смартфона для конкуренции с Xiaomi.