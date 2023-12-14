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07:07, 14 декабря 2023
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Samsung выпустит флагманский Galaxy S Ultra в компактном корпусе

Но есть путаница

Samsung готовится порадовать своих поклонников, представив флагманский смартфон Galaxy S Ultra в небольшом корпусе.

Согласно слухам из Южной Кореи, Samsung рассматривает идею создания более компактного устройства с продвинутыми техническими характеристиками, чтобы посоперничать с моделями iPhone Pro от Apple.

Предполагается, что этот мини-вариант Galaxy S Ultra может стать частью линейки Galaxy FE, сочетая в себе передовые технологии и небольшие размеры.

Однако, существует некоторая путаница в том, будет ли он действительно относиться к категории FE, что обычно подразумевает менее продвинутые характеристики по сравнению с Galaxy S Ultra.

Вместе с этими новостями появились и слухи о том, что Samsung планирует изменить дизайн всех своих смартфонов после запуска Galaxy S25. Таким образом, начиная с Galaxy S26, мы можем ожидать кардинально нового дизайна для устройств Samsung.

Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
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