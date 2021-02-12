Samsung выпустит недорогие смартфоны с быстрыми экранами

Одним из таких смартфонов может стать Samsung Galaxy A52 5G. По информации источников, модель получит поддержку частоты обновления экрана 120 Гц. Также сообщается, что Galaxy A52 (4G) и Galaxy A72 будут оснащены дисплеями частотой обновления 90 Гц.

По ранним утечкам известно, что Galaxy A52 5G оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 750G. Также у смартфона будет вырез в экране, квадрокамера, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержка 15-Вт зарядки. Samsung Galaxy A72 же получит процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Модель может стать первой у компании с пятерной основной камерой.