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Samsung выпустит недорогие версии главных флагманских смартфонов
Серий Galaxy S и Galaxy Note
Samsung готовится выпустить облегчённые версии смартфонов флагманских линеек Galaxy Note10 и Galaxy S10. Они будут доступнее тех, что уже представлены на рынке.
Об этом сообщил инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal). По его информации, готовящиеся модели имеют маркировки SM-N770F и SM-G770F. Блогер предположил, что смартфоны будут продаваться в Европе и Азии под названиями Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite.
По характеристикам они, скорее всего, будут похожи на Galaxy A91, который Samsung тоже готовит к выходу. Известно про него пока немного. Считается, что смартфон получит 45-ваттную быструю зарядку и Android 10 из коробки. Также про Galaxy A91 ходят слухи, что он может стать одним из первых устройств Samsung с 108-мегапиксельной основной камерой.
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