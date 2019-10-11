Samsung выпустит недорогие версии главных флагманских смартфонов

Об этом сообщил инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal). По его информации, готовящиеся модели имеют маркировки SM-N770F и SM-G770F. Блогер предположил, что смартфоны будут продаваться в Европе и Азии под названиями Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite.

По характеристикам они, скорее всего, будут похожи на Galaxy A91, который Samsung тоже готовит к выходу. Известно про него пока немного. Считается, что смартфон получит 45-ваттную быструю зарядку и Android 10 из коробки. Также про Galaxy A91 ходят слухи, что он может стать одним из первых устройств Samsung с 108-мегапиксельной основной камерой.