Samsung выпустит недорогой смартфон с 7000 мАч и флагманским процессором

Благодаря различным базам сертификационных центров стало ясно, что Galaxy M62 будет оснащаться батареей на 7000 мАч и получит поддержку быстрой 25-Вт зарядки. Смартфон оборудуют портом USB-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. Galaxy M62 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и работать под управлением Android 11 с оболочкой OneUI 3.0.

В качестве аппаратной основы Galaxy M62 выступит процессор Exynos 9825. Этот же чипсет был установлен во флагманских смартфонах серии Galaxy Note 10.

Samsung пока не подтвердила существование Galaxy M62, но данная модель явно скоро появится на рынке. И она должна быть недорогой, так как линейка Galaxy M была создана компанией специально для конкуренции с китайскими производителями смартфонов в странах, где последние популярны.