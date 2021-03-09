Samsung выпустит недорогой смартфон серии Galaxy A с флагманским процессором

Благодаря этому стало известно, что Galaxy A82 5G — это смартфон с модельным номером SM-826S. Он поддерживает Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением.

Geekbench же раскрыл, что Galaxy A82 будет работать на флагманском процессоре предыдущего поколения Snapdragon 855 или Snapdragon 855+. Этот чипсет лежал в основе топовых смартфонов 2019 года.

Помимо этого, известно, что новинка получит 4 ГБ оперативной памяти и Android 11 из коробки.

Galaxy A82 — это преемник модели Galaxy A80, которая отличилась необычной поворотной камерой. Не исключено, что новинка тоже получит нестандартный дизайн.