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Samsung выпустит недорогой смартфон серии Galaxy A с флагманским процессором
И, возможно, поворотной камерой
Samsung работает над новым недорогим смартфоном серии Galaxy A — Galaxy A82. На прошлой неделе устройство засветилось в базе данных Geekbench. А теперь получило сертификацию Bluetooth SIG.
Благодаря этому стало известно, что Galaxy A82 5G — это смартфон с модельным номером SM-826S. Он поддерживает Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением.
Geekbench же раскрыл, что Galaxy A82 будет работать на флагманском процессоре предыдущего поколения Snapdragon 855 или Snapdragon 855+. Этот чипсет лежал в основе топовых смартфонов 2019 года.
Помимо этого, известно, что новинка получит 4 ГБ оперативной памяти и Android 11 из коробки.
Galaxy A82 — это преемник модели Galaxy A80, которая отличилась необычной поворотной камерой. Не исключено, что новинка тоже получит нестандартный дизайн.