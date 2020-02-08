Samsung выпустит новые смартфоны на чистом Android

Эту же догадку опубликовал главный редактор издания Android Central Эндрю Мартоник (Andrew Martonik). Да и в целом, исходя из тизера, логично предположить, что новые смартфоны Samsung будут работать на операционной системе без фирменной оболочки. Только вот неясно, речь идёт о флагманской серии или о раскладушке. В ролике, по крайней мере, указано только слово «Galaxy».

Стоит отметить, что Samsung представила обновлённую версию оболочки One UI 2.0 недавно — осенью прошлого года. Откажется ли компания от неё в своих флагманах, узнаем уже скоро.