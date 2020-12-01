Samsung выпустит новый недорогой смартфон Galaxy A в необычном дизайне

Рендерами новинки поделился известный инсайдер OnLeaks, которому можно доверять. Поэтому стоит рассчитывать на то, что Galaxy A32 5G действительно выйдет в указанном дизайне.

Инсайдер также сообщил, что крышка смартфона будет сделана из пластика. Устройство получит 6,5-дюймовый экран и габариты 164,2 x 76,1 x 9,1 мм.