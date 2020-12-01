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Samsung выпустит новый недорогой смартфон Galaxy A в необычном дизайне
Камеры выглядят странно
У Samsung есть линейка недорогих смартфонов Galaxy A, и они все, в целом, похожи друг на друга. Однако, как пишет инсайдер, компания решила выпустить нового представителя серии в новом необычном дизайне. По крайне мере, со стороны задней панели.
Смартфон будет называться Galaxy A32 5G. У него не будет привычного блока камер. Вместо этого — четыре отдельных выреза в крышке под каждую камеру. Такой дизайн задней панели кардинально отличается от того, что мы видели у Galaxy A31. А вот что касается фронтальной панели, то тут всё без изменений. У смартфона будет waterdrop-вырез в экране под селфи-камеру. Впрочем выглядеть он будет всё равно чуть иначе, чем в Galaxy A31.
Рендерами новинки поделился известный инсайдер OnLeaks, которому можно доверять. Поэтому стоит рассчитывать на то, что Galaxy A32 5G действительно выйдет в указанном дизайне.
Инсайдер также сообщил, что крышка смартфона будет сделана из пластика. Устройство получит 6,5-дюймовый экран и габариты 164,2 x 76,1 x 9,1 мм.