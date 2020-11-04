Samsung выпустит новый недорогой смартфон с аккумулятором на 7000 мАч

По фотографиям также видно, что крышка устройство будет иметь текстурированную поверхность. Ещё в ней есть вырезы под четырёхмодульную камеру. Пока состав основной камеры неизвестен. Ожидается, что Galaxy F12/M12 получит 6,7-дюймовый дисплей.

Источники пишут, что устройство будет бюджетным. Анонс может состояться уже до конца этого года.