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Samsung выпустит новый недорогой смартфон с аккумулятором на 7000 мАч
В серии Galaxy M или Galaxy F
В сети появилась новая информация об очередном недорогом смартфоне Samsung серии Galaxy F (или Galaxy M). Он получит аккумулятор на 7000 мАч.
Устройство, о котором рассказали источники, получило модельный номер SM-F127G. На некоторых рынках его запустят под именем Galaxy F12, а на других — Galaxy M12. В сети опубликовали изображения задней панели смартфона.
По фотографиям также видно, что крышка устройство будет иметь текстурированную поверхность. Ещё в ней есть вырезы под четырёхмодульную камеру. Пока состав основной камеры неизвестен. Ожидается, что Galaxy F12/M12 получит 6,7-дюймовый дисплей.
Источники пишут, что устройство будет бюджетным. Анонс может состояться уже до конца этого года.