Samsung выпустит первый смартфон с пятью камерами

Другие производители смартфонов уже могут похвастаться таким достижением. Первым устройством с пентакамерой стало Nokia 9 PureView.

Galaxy A72, по информации инсайдеров, получит систему камер из датчиков на 64 Мп, 12 МП (ультраширик), 8 Мп (телефото, трёхкратный зум), 5 Мп (макро) и 5 Мп (сенсор глубины).

Также, по ранним слухам, модель Galaxy A72 может стать первой в A-серии, которая получит оптическую стабилизацию изображения (OIS). Что касается селфи-камеры, то тут устройству пророчат один датчик на 32 Мп.

Samsung Galaxy A72 должен появиться на рынке в первой половине 2021 года.