Samsung выпустит первый смартфон-«середнячок» со 108-Мп камерой

Первой недорогой моделью со 108-Мп камерой станет Samsung Galaxy A73. Это позволит смартфону конкурировать со среднебюджетными устройствами Xiaomi. К сожалению, пока неизвестно, какой именно датчик изображения будет использовать Samsung.

Журналисты предполагают, что это может быть ISOCELL HM2 1/1.52". Такой установлен в Redmi Note 10 Pro. Этот датчик называют самым маленьким 108-Мп сенсор, который делала Samsung. Размер пикселей в нём составляет 0,7 микрометра.

Ранее появилась информация, что Samsung добавит оптическую стабилизацию изображения в свои смартфоны линейки Galaxy A 2022 года.