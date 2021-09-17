Samsung выпустит первый смартфон-«середнячок» со 108-Мп камерой

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Samsung выпустит первый смартфон-«середнячок» со 108-Мп камеройGalaxy A73
До сих пор Samsung предлагала камеру разрешением 108 Мп только во флагманских линейках S и Note. Теперь же компания планирует добавить такие датчики изображения в смартфоны среднебюджетной серии Galaxy A.
Первой недорогой моделью со 108-Мп камерой станет Samsung Galaxy A73. Это позволит смартфону конкурировать со среднебюджетными устройствами Xiaomi. К сожалению, пока неизвестно, какой именно датчик изображения будет использовать Samsung.
Журналисты предполагают, что это может быть ISOCELL HM2 1/1.52". Такой установлен в Redmi Note 10 Pro. Этот датчик называют самым маленьким 108-Мп сенсор, который делала Samsung. Размер пикселей в нём составляет 0,7 микрометра.
Ранее появилась информация, что Samsung добавит оптическую стабилизацию изображения в свои смартфоны линейки Galaxy A 2022 года.