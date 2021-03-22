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Samsung выпустит смартфон с 6 камерами и 200 Мп
Возможно, это будет Galaxy Z Fold3
Samsung анонсировала в своём Twitter некий флагманский смартфон с шестью камерами, в одной из которых будет датчик изображения на 200 Мп.
Из тизера Samsung явно следует, что в смартфоне будет главный датчик на 200 Мп в системе камер. Также в рекламе показывается фронтальная камера из двух модулей. Всего камер будет шесть. Ещё в ролике мелькает процессор Samsung Exynos. Намёк на то, что в сочетании всё это должно давать отличные фото.
Dear shutterbug, what do you expect the most from smartphone camera? 📷 pic.twitter.com/HGwmoKYD3V— Samsung Exynos (@SamsungExynos) March 22, 2021
Пока неясно, в каком смартфоне это всё будет реализовано. Ходят слухи, что в 2021 году очередного Galaxy Note не выйдет. Журналисты предположили, что Samsung может иметь в виду Galaxy Z Fold3. Его релиз ожидается летом.