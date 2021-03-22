Samsung выпустит смартфон с 6 камерами и 200 Мп

Из тизера Samsung явно следует, что в смартфоне будет главный датчик на 200 Мп в системе камер. Также в рекламе показывается фронтальная камера из двух модулей. Всего камер будет шесть. Ещё в ролике мелькает процессор Samsung Exynos. Намёк на то, что в сочетании всё это должно давать отличные фото.