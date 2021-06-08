Samsung выпустит смартфон с двумя днями автономности, но долгой зарядкой

Сообщается, что Galaxy M32 будет продаваться с 15-Вт зарядным устройством в коробке. При этом у смартфона будет установлена батарея на 6000 мАч. Этого, по идее, должно хватить на два дня работы, но 15-Вт адаптер будет тратить на полную зарядку смартфона слишком много времени.

Благодаря утечкам известно, что Galaxy M32 будет 4G-смартфоном на процессоре MediaTek Helio G80. Установлена на нём будет операционная система Android 11. Также от устройства ожидают 6,6-дюймовый sAMOLED дисплей и 48-Мп камеру.