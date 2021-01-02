Samsung выпустит смартфон с селфи-камерой под экраном не раньше конца 2021 года

Ранее Samsung говорила, что подэкранная технология для камер недостаточно развита, чтобы применять её в устройствах. Теперь источники пишут, что первую демонстрацию собственной технологии компания намерена сделать в 2021 году на конференции в январе. На этом мероприятии Samsung представит две статьи, связанные с разработкой подэкранной селфи-камеры.

Сообщается, что компания хочет использовать алгоритмы искусственного интеллекта для создания подходящей технологии. Как именно Samsung их будет применять, станет ясно из грядущих статей.

Журналисты предполагают, что компания может использовать подэкранную камеру в смартфонах серии Galaxy Note21, вероятно, в конце 2021 года. Но пока официальных заявлений от Samsung не было.