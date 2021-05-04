Samsung выпустит смартфон со странным циклом обновлений

Galaxy A82 5G засветился на официальном сайте Samsung, на странице, посвящённой безопасности смартфонов. Там указано, что данный смартфон будет получать обновления безопасности только раз в квартал. Так же, как Galaxy A72

Почему Samsung решила так сделать, неясно. Любопытно, что более дешёвые модели Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получают обновления безопасности ежемесячно.

Напомним, грядущий Galaxy A82 5G, по слухам, получит 6,7-дюймовый QHD+ экран частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 855+, камеру на 64 Мп +12 Мп + 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.