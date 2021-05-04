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Сегодня в 17:39
Samsung выпустит смартфон со странным циклом обновлений
Почему, неясно
Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy A82 5G. Многие полагают, что это будет переименованная международная версия Galaxy Quantum2 без чипа QRNG (Quantum Random Number Generator). Как оказалось, данное устройство получит странный цикл обновлений.
Galaxy A82 5G засветился на официальном сайте Samsung, на странице, посвящённой безопасности смартфонов. Там указано, что данный смартфон будет получать обновления безопасности только раз в квартал. Так же, как Galaxy A72
Почему Samsung решила так сделать, неясно. Любопытно, что более дешёвые модели Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получают обновления безопасности ежемесячно.
Напомним, грядущий Galaxy A82 5G, по слухам, получит 6,7-дюймовый QHD+ экран частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 855+, камеру на 64 Мп +12 Мп + 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.