Samsung выпустит смартфоны Galaxy S22 на процессорах Snapdragon вместо Exynos на большинстве рынков

Сообщается, что в Индии смартфоны Galaxy S22 будут продаваться с новым чипом Snapdragon 8 Gen 1. Обычно Samsung продавала своим флагманские устройства в этой стране с фирменным процессором Exynos. Это, похоже, должно измениться с серией Galaxy S22.

Также месяц назад сообщалось, что новые смартфоны выйдут с чипом Snapdragon 8 Gen 1 едва ли не везде — в США, Европе и Азии. Но это может быть лишь слухом. Тем не менее есть информация, что показатели производительности процессора Exynos пока выглядят недостаточными. Это могло бы стать веской причиной для того, чтобы Samsung продавала серию Galaxy S22 со Snapdragon 8 Gen 1 на большем количестве рынков.