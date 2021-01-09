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Samsung выпустит смартфоны с рекордными камерами на 200 Мп
Уже в этом году
Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что под брендом Samsung ISOCELL выйдет много инновационных датчиков изображения в 2021 году. Среди них — рекордный для смартфонной индустрии 200-Мп сенсор.
По словам Ice Universe, такой датчик появится уже скоро. Больше подробностей о новинке, он, к сожалению, не рассказал.
Стоит отметить, что сейчас у Samsung максимальное разрешение датчика изображения составляет 108 Мп. Такая камера, скорее всего, будет установлена в грядущем флагманском смартфоне Galaxy S21.
В октябре 2020 года стало известно, что датчики изображений Samsung и Sony установлены в 75% всех мобильных устройств. Также в тройку лидеров рынка входит компания OmniVision с небольшой 9-процентной долей.