Samsung выпустит смартфоны с рекордными камерами на 200 Мп

По словам Ice Universe, такой датчик появится уже скоро. Больше подробностей о новинке, он, к сожалению, не рассказал.

Стоит отметить, что сейчас у Samsung максимальное разрешение датчика изображения составляет 108 Мп. Такая камера, скорее всего, будет установлена в грядущем флагманском смартфоне Galaxy S21.

В октябре 2020 года стало известно, что датчики изображений Samsung и Sony установлены в 75% всех мобильных устройств. Также в тройку лидеров рынка входит компания OmniVision с небольшой 9-процентной долей.