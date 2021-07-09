Samsung выпустит смартфоны с водяным охлаждением

Производители смартфонов, в том числе и Samsung, во время пандемии были вынуждены прекратить использовать водяное охлаждение, чтобы сократить расходы.

Как пишут аналитики Digitimes, в будущем южнокорейский гигант может снова вернуться к испытанной практике. Вероятно, он будет использовать жидкостные системы тайваньских поставщиков, которые предлагают более высокое качество.

Отмечается, что эти слухи вызвали такой интерес у тайваньских поставщиков, что некоторые из них уже начали готовить линии поставок для потенциальных заказов.