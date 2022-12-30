Samsung выпустит сверхбюджетный Galaxy F04 с 8 ГБ оперативной памяти

12:31, 30 декабря 2022
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Samsung выпустит сверхбюджетный Galaxy F04 с 8 ГБ оперативной памятиПервое время в Индии
Samsung готовится к выпуску смартфона Galaxy F04 в Индии. Это устройство будет очень дешёвым — его стоимость составит менее 8000 индийских рупий (около 7000 рублей по актуальному курсу).
Фото: GSMArena
Официальных характеристик смартфона мы пока не знаем. Ожидается, что устройство будет переименовано на других рынках в Galaxy A04 или Galaxy A04e. У смартфона, скорее всего, будут двойная камера сзади и до 8 ГБ ОЗУ, что станет серьёзным преимуществом в этой ценовой категории.
На постерах телефон изображён в фиолетовом цвете, а также в зелёном.