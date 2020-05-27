Samsung выпустит сверхбюджетный смартфон для конкуренции с Xiaomi

Большинство смартфонов линейки Samsung Galaxy M продаются в ценовом диапазоне от $100 до $300. Теперь в бюджетной серии появится новое доступное устройство, пишет Gizchina.

Сообщается, что данный смартфон уже получил WiFi сертификацию. Это значит, что устройство, в принципе, скоро выйдет на рынок. Кроме того, пару недель назад модель Galaxy M01 появилась в Geekbench. Ей приписывают процессор Snapdragon 439, что является ещё одним свидетельством невысокой цены. А модель с индексом s должна быть ещё доступнее. Впрочем, нельзя исключать, что Galaxy M01 и Galaxy M01s будут просто предназначаться для различных рынков.