Samsung выпустит тонкую версию Galaxy S25 на фоне слухов об iPhone 17 Air

По данным SmartPrix, этот тонкий Galaxy создается как ответ на готовящийся релиз Apple, который, как ожидается, заменит версию iPhone Plus.

По слухам, iPhone 17 Air будет оснащен одной задней камерой, уменьшенным вырезом для фронтальной камеры и первым собственным модемом 5G.

Однако сообщается, что Apple сталкивается с трудностями при создании ультратонкого дизайна, что может отсрочить его финальную версию, но отмены вряд ли стоит ждать, если верить СМИ.

Ожидается, что Galaxy S25 «Slim» и iPhone 17 Air появятся в 2025 году.