Samsung выпустит удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21 FE не во всех странах

Что интересно, Galaxy S21 FE может не выйти даже на домашнем рынке — в Южной Корее. В отчёте также сообщается, что релиз состоится в Европе. Почему Samsung решила ограничить рынки распространения, не поясняется.

Есть версия, что поскольку Samsung планирует запустить свою новую флагманскую серию Galaxy S22 в феврале, компания решила ограничить выпуск Galaxy S21 FE, чтобы продажи топовых новинок не пострадали. Другой причиной для производства ограниченного количества устройств является продолжающийся дефицит чипов.

Выйдет ли Galaxy S21 FE в России, неясно.