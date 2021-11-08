Samsung выпустит удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21 FE не во всех странах

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Samsung выпустит удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21 FE не во всех странахВ России может и не выйти
Вокруг Samsung Galaxy S21 FE в этом году ходило много разговоров. Сначала все думали, что смартфон не будут выпускать вовсе, потом появились подтверждения, что устройство всё же выйдет. Однако, судя по всему, его предложение будет ограничено несколькими рынками.
Что интересно, Galaxy S21 FE может не выйти даже на домашнем рынке — в Южной Корее. В отчёте также сообщается, что релиз состоится в Европе. Почему Samsung решила ограничить рынки распространения, не поясняется.
Есть версия, что поскольку Samsung планирует запустить свою новую флагманскую серию Galaxy S22 в феврале, компания решила ограничить выпуск Galaxy S21 FE, чтобы продажи топовых новинок не пострадали. Другой причиной для производства ограниченного количества устройств является продолжающийся дефицит чипов.
Выйдет ли Galaxy S21 FE в России, неясно.
Источник: Wccftech