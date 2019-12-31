Samsung выпустит улучшенную версию бюджетного смартфона Galaxy M20

Сообщается, что новинка под условным названием Galaxy M21 получит версии с 64 и 128 ГБ постоянной памяти. У модели Galaxy M20, которая продаётся в России, имеется лишь 32 ГБ.

Эксперты ожидают, что смартфон будет работать под управлением Android 10 «из коробки», получит тройную камеру и процессор Exynos 9610 или 9611.

Источник также сообщил, что Galaxy M21 будет выпускаться в чёрном, синем и зелёном варианте. Первые два цвета, кстати, будут общими для всей линейки нового поколения, включая M11 и M31.

Когда Galaxy M21 будет представлен, сказать пока трудно. Не исключено, что в начале 2020 года.